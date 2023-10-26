Академик Соловьёв назвал условие для продолжения полётов на МКС с Байконура
Академик Соловьёв: Полёты с Байконура возможны при бережном отношении к старту
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Отечественные космонавты смогут продолжить полёты на МКС с Байконура при бережном отношении к старту. В противном случае придётся задуматься о системах спасения экипажей кораблей, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.
"Мы продолжаем с МКС работать. Очень верим, что при бережном отношении к старту на Байконуре мы сможем продолжить все эти работы. Но если возникнут чрезвычайные ситуации, когда уже трудно будет остановить, то надо будет думать над системой спасения над Тихим океаном", — отметил академик РАН в ходе совещания по развитию космической отрасли.
Также в рамках мероприятия российский лидер Владимир Путин пообещал поддержать проект по разработке энергоустановки для буксировки космических аппаратов. Устройство будет работать на атомной тяге, уточнили на совещании.
В ходе визита в Королёв глава государства также встретился с молодыми учёными. Путин признался специалистам, что был расстроен крушением автоматической станции "Луна-25", а также пообещал изучить возможность предоставления работникам отрасли жилищных льгот.