Академик Соловьёв назвал условие для продолжения полётов на МКС с Байконура

Отечественные космонавты смогут продолжить полёты на МКС с Байконура при бережном отношении к старту. В противном случае придётся задуматься о системах спасения экипажей кораблей, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.

"Мы продолжаем с МКС работать. Очень верим, что при бережном отношении к старту на Байконуре мы сможем продолжить все эти работы. Но если возникнут чрезвычайные ситуации, когда уже трудно будет остановить, то надо будет думать над системой спасения над Тихим океаном", — отметил академик РАН в ходе совещания по развитию космической отрасли.

Также в рамках мероприятия российский лидер Владимир Путин пообещал поддержать проект по разработке энергоустановки для буксировки космических аппаратов. Устройство будет работать на атомной тяге, уточнили на совещании.