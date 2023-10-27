В Кремле оценили вероятность втягивания военных РФ в Сирии в конфликт Палестины и Израиля

Опасений по поводу возможности втягивания российских военных в Сирии в конфликт между Палестиной и Израилем нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В беседе с журналистами он отметил, что это противостояние вызывает напряжённость во всём регионе.