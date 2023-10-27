В Кремле оценили вероятность втягивания военных РФ в Сирии в конфликт Палестины и Израиля
Песков: Угрозы участия военных РФ в Сирии в конфликте на Ближнем Востоке нет
Опасений по поводу возможности втягивания российских военных в Сирии в конфликт между Палестиной и Израилем нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В беседе с журналистами он отметил, что это противостояние вызывает напряжённость во всём регионе.
"Палестино-израильская напряжённость, конечно, провоцирует напряжённость и в более широком контексте в регионе, это очень плохо", — подчеркнул он, реагируя на удар Военно-воздушных сил США по складам с оружием Ирана в Сирии.
Как сообщал Лайф, ранее американская армия по поручению президента США Джо Байдена нанесла авиаудары по двум объектам на территории Сирии, связанным с Ираном. В Пентагоне заверили, что решение не связано с конфликтом на Ближнем Востоке, а является ответом на атаки объектов США в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября.
Напомним, военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Тель-Авив в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи. Тем временем Израиль рассматривает вопрос о наземной операции в секторе Газа, которая подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения.
ТАСС / Ирина Соколова