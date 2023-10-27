Песков: Терроризм в любых проявлениях нельзя оправдать
Россия по-прежнему уверена во мнении, что терроризм в любых его проявлениях нельзя ничем оправдать. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 27 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
"Терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это абсолютно соответствует нашей последовательной позиции, которая неоднократно высказывалась президентом России", — сказал представитель Кремля.
Ситуацию в секторе Газа Песков назвал гуманитарной катастрофой, которая, по его словам, является "предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира".
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда Израиль обстреляли с территории Газы. После этого в страну проникли палестинские радикалы, боевики ХАМАС объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", Израиль же заявил о переходе в состояние войны и открыл ответный огонь по сектору Газа.
ТАСС / Сергей Карпухин