Песков: Терроризм в любых проявлениях нельзя оправдать

Россия по-прежнему уверена во мнении, что терроризм в любых его проявлениях нельзя ничем оправдать. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 27 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

"Терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это абсолютно соответствует нашей последовательной позиции, которая неоднократно высказывалась президентом России", — сказал представитель Кремля.