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27 октября, 09:55

Песков: Терроризм в любых проявлениях нельзя оправдать

Россия по-прежнему уверена во мнении, что терроризм в любых его проявлениях нельзя ничем оправдать. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 27 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

"Терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это абсолютно соответствует нашей последовательной позиции, которая неоднократно высказывалась президентом России", — сказал представитель Кремля.

Ситуацию в секторе Газа Песков назвал гуманитарной катастрофой, которая, по его словам, является "предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира".

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Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда Израиль обстреляли с территории Газы. После этого в страну проникли палестинские радикалы, боевики ХАМАС объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", Израиль же заявил о переходе в состояние войны и открыл ответный огонь по сектору Газа.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Марина Калегина
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  • Дмитрий Песков
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной

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