Набиуллина рассказала, когда Центробанк представит новый дизайн купюры в 1000 рублей

Центробанк представит новый дизайн тысячерублёвой купюры в 2024 году. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается купюры. Мы предполагаем, что обновлённый дизайн, модификация будут в следующем году", — отметила она во время пресс-конференции.