Набиуллина рассказала, когда Центробанк представит новый дизайн купюры в 1000 рублей
Набиуллина: ЦБ представит новый дизайн тысячерублёвой купюры в 2024 году
Новая купюра 1000 рублей. Обложка © LIFE / Андрей Тишин
Центробанк представит новый дизайн тысячерублёвой купюры в 2024 году. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Новая купюра 1000 рублей. Фото © LIFE / Андрей Тишин
"Что касается купюры. Мы предполагаем, что обновлённый дизайн, модификация будут в следующем году", — отметила она во время пресс-конференции.
По словам Набиуллиной, регулятор поработает над дизайном оборотной стороны банкноты, а лицевая — останется такой же.
Как сообщал Лайф, 16 октября Банк России презентовал обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Обновлённая тысячерублёвая купюра, на обороте которой изображены, в частности, Музей естественной истории Татарстана и башня Сююмбике в Казани, вызвала критику со стороны общественности. Людей возмутило, что на новой банкноте музей изобразили без креста, в то время как соседнюю башню венчает полумесяц. Спустя два дня ЦБ приостановил выпуск обновлённых банкнот в 1000 рублей и пообещал "доработать" их дизайн.