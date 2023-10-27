Россиянка раскрыла подробности о загадочной болезни дочери, которую не смогли разгадать врачи

В посёлке Ессей Красноярского края произошла вспышка неизвестной инфекции. Одной из заразившихся стала дочь местной жительницы Ирины К. При этом женщина не знает, где девочка могла подцепить болезнь. Сыпь у неё стала появляться в начале сентября. Школьница ходила на уроки и посещала различные кружки, а также гуляла с друзьями.

Красные прыщики на теле девочки из посёлка Ессей Красноярского края, которая заразилась неизвестной инфекцией. Фото © Телеканал "360"

"Непонятно, что это за сыпь: инфекционного, аллергического или вообще сосудистого характера. Её сыпало три недели подряд. Было усыпано всё тело, кроме лица. Один день болел живот, однократно её рвало, поднималась температура до 38 градусов", — отметила Ирина в беседе с телеканалом "360".

Красные прыщики на теле девочки из посёлка Ессей Красноярского края, которая заразилась неизвестной инфекцией. Фото © Телеканал "360"

Какое-то время женщина считала, что дочь кусают насекомые, поэтому она запретила ей гулять и валяться на траве, ведь сыпь могла появиться из-за мошек, которые заползают под одежду. По словам Ирины, появившиеся у дочери прыщики похожи на укусы оводов или слепней, но не комаров. При этом с холодами сыпи меньше не стало.

В какой-то момент девочку вывели из школы, диагностировав ветряную оспу, после чего мать пошла в поликлинику, где врачи пришли к такому же выводу, однако та не согласилась с заключением. Девочка сдала кровь на антитела к ветрянке, и анализ дал отрицательный результат. Юная пациентка вернулась в местную поликлинику с результатами анализов, однако медики всё равно не смогли поставить ей другой диагноз. После этого мать и дочь поехали в ближайший кожно-венерологический диспансер, но и там не смогли определить, что с девочкой.

"Сейчас нам назначили сдать ещё раз основные анализы. И пообещали, что через несколько дней посмотрит какой-то приезжий профессор. Потом со всеми результатами пойдём к дерматологу. Ко всему прочему, сказали сдать анализы на паразитов", — уточнила Ирина.

По её словам, очень много времени отнял карантин из-за мнимой ветрянки. Женщина считает, что в разгар болезни, когда медики могли что-то обнаружить, дочь находилась дома с неправильным диагнозом. Поэтому сейчас есть вероятность того, что медикам вообще не удастся определить, что это за болезнь.

Однажды сыпь ушла, на протяжении двух недель её не было, однако пять дней назад прыщики вылезли на животе и бедре. Всё это сопровождается сильным зудом. При этом Ирина подчёркивает, что всё постепенно заживает, остались лишь коричневые пятна и шрамы на тех местах, где была сыпь.

Доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков подчеркнул: говорить о том, что это риккетсиоз, то есть острое лихорадочное заболевание, рано, важно осмотреть пациента. К счастью, загадочная болезнь переносится легко.