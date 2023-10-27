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27 октября, 14:59

Россиянка раскрыла подробности о загадочной болезни дочери, которую не смогли разгадать врачи

Мать переболевшей девочки в красноярском Ессее рассказала о неизвестной инфекции

<p>Красные прыщики на теле девочки из посёлка Ессей Красноярского края, которая заразилась неизвестной инфекцией. Обложка © <a href="https://360tv.ru/tekst/zdorove/neizvestnoe-zabolevanie/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Красные прыщики на теле девочки из посёлка Ессей Красноярского края, которая заразилась неизвестной инфекцией. Обложка © Телеканал "360"

В посёлке Ессей Красноярского края произошла вспышка неизвестной инфекции. Одной из заразившихся стала дочь местной жительницы Ирины К. При этом женщина не знает, где девочка могла подцепить болезнь. Сыпь у неё стала появляться в начале сентября. Школьница ходила на уроки и посещала различные кружки, а также гуляла с друзьями.

Красные прыщики на теле девочки из посёлка Ессей Красноярского края, которая заразилась неизвестной инфекцией. Фото © Телеканал "360"

Красные прыщики на теле девочки из посёлка Ессей Красноярского края, которая заразилась неизвестной инфекцией. Фото © Телеканал "360"

"Непонятно, что это за сыпь: инфекционного, аллергического или вообще сосудистого характера. Её сыпало три недели подряд. Было усыпано всё тело, кроме лица. Один день болел живот, однократно её рвало, поднималась температура до 38 градусов", — отметила Ирина в беседе с телеканалом "360".

Красные прыщики на теле девочки из посёлка Ессей Красноярского края, которая заразилась неизвестной инфекцией. Фото © Телеканал "360"

Красные прыщики на теле девочки из посёлка Ессей Красноярского края, которая заразилась неизвестной инфекцией. Фото © Телеканал "360"

Какое-то время женщина считала, что дочь кусают насекомые, поэтому она запретила ей гулять и валяться на траве, ведь сыпь могла появиться из-за мошек, которые заползают под одежду. По словам Ирины, появившиеся у дочери прыщики похожи на укусы оводов или слепней, но не комаров. При этом с холодами сыпи меньше не стало.

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В какой-то момент девочку вывели из школы, диагностировав ветряную оспу, после чего мать пошла в поликлинику, где врачи пришли к такому же выводу, однако та не согласилась с заключением. Девочка сдала кровь на антитела к ветрянке, и анализ дал отрицательный результат. Юная пациентка вернулась в местную поликлинику с результатами анализов, однако медики всё равно не смогли поставить ей другой диагноз. После этого мать и дочь поехали в ближайший кожно-венерологический диспансер, но и там не смогли определить, что с девочкой.

"Сейчас нам назначили сдать ещё раз основные анализы. И пообещали, что через несколько дней посмотрит какой-то приезжий профессор. Потом со всеми результатами пойдём к дерматологу. Ко всему прочему, сказали сдать анализы на паразитов", — уточнила Ирина.

По её словам, очень много времени отнял карантин из-за мнимой ветрянки. Женщина считает, что в разгар болезни, когда медики могли что-то обнаружить, дочь находилась дома с неправильным диагнозом. Поэтому сейчас есть вероятность того, что медикам вообще не удастся определить, что это за болезнь.

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Однажды сыпь ушла, на протяжении двух недель её не было, однако пять дней назад прыщики вылезли на животе и бедре. Всё это сопровождается сильным зудом. При этом Ирина подчёркивает, что всё постепенно заживает, остались лишь коричневые пятна и шрамы на тех местах, где была сыпь.

Доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков подчеркнул: говорить о том, что это риккетсиоз, то есть острое лихорадочное заболевание, рано, важно осмотреть пациента. К счастью, загадочная болезнь переносится легко.

Первоклашка умер от неизвестной инфекции в Красноярске

Первоклашка умер от неизвестной инфекции в Красноярске

Ранее Лайф писал, что в Красноярском крае около 40 человек заразились неизвестной инфекцией с сыпью, большинство из них — дети школьного возраста. При этом госпитализация никому не потребовалась.

Никита Осипов
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