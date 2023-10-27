Спикеры расскажут о достижениях России в XXI веке на марафоне общества "Знание"
С 4 по 6 ноября пройдёт просветительский марафон российского общества "Знание" — "Знание.Первые". Мероприятие стартует в день открытия международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, на которой будут представлены главные достижения страны.
Как сообщает пресс-служба общества "Знание", в рамках марафона запланировано свыше 170 выступлений по шести трекам: "Знание.Родина", "Знание.Общество", "Знание.Сила", "Знание.Суверенитет", "Знание.Инновации" и "Знание.Я". Своими взглядами о достижениях современной России в различных сферах поделятся: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минфина Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, режиссёр Константин Богомолов, актёр Константин Хабенский и многие другие выдающиеся люди.
"Мы надеемся, что знания о развитии России и её достижениях в XXI веке станут опорой для нашей молодёжи и источником вдохновения при поиске собственных инновационных идей, проектов, при построении карьеры. Потому что именно с этого начинаются новые победы молодого поколения во имя будущего великой России", — отметил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.
Как сообщал Лайф, в конце марта текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международной выставки-форума "Россия", участниками которой станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации и общественные организации. Площадка начнёт работу 4 ноября на ВДНХ и завершит 12 апреля 2024 года. Одним из голосов выставки-форума стала певица Нюша. Чтобы не пропустить день открытия выставки, москвичам необходимо взглянуть на Останкинскую телебашню, которая начала транслировать обратный отсчёт.