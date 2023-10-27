Спикеры расскажут о достижениях России в XXI веке на марафоне общества "Знание"

С 4 по 6 ноября пройдёт просветительский марафон российского общества "Знание" — "Знание.Первые". Мероприятие стартует в день открытия международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, на которой будут представлены главные достижения страны.

Как сообщает пресс-служба общества "Знание", в рамках марафона запланировано свыше 170 выступлений по шести трекам: "Знание.Родина", "Знание.Общество", "Знание.Сила", "Знание.Суверенитет", "Знание.Инновации" и "Знание.Я". Своими взглядами о достижениях современной России в различных сферах поделятся: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минфина Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, режиссёр Константин Богомолов, актёр Константин Хабенский и многие другие выдающиеся люди.