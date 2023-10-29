В Турции раскрыли, как Россия сможет остановить войну между цивилизациями

В Турции рассказали, как Российская Федерация может остановить развязывание Западом новой цивилизационной войны. Как пишет обозреватель Махмут Овюр в статье для еженедельной газеты Sabah, для этого Москве надо объединиться с Турецкой Республикой, Китаем и арабскими странами.

Журналист пришёл к этому умозаключению в связи с новым обострением на Ближнем Востоке. По его словам, такие западные страны, как США, Соединённое Королевство, Германия и Франция встают за Израиль и, как он считает, готовятся к новой цивилизационной войне. В то же время Овюр подчеркнул, что мир уже не такой, как тысячу лет назад.