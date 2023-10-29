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28 октября, 23:58

В Турции раскрыли, как Россия сможет остановить войну между цивилизациями

Sabah: РФ может остановить Запад, объединившись с Китаем, Турцией и Бразилией

В Турции рассказали, как Российская Федерация может остановить развязывание Западом новой цивилизационной войны. Как пишет обозреватель Махмут Овюр в статье для еженедельной газеты Sabah, для этого Москве надо объединиться с Турецкой Республикой, Китаем и арабскими странами.

Журналист пришёл к этому умозаключению в связи с новым обострением на Ближнем Востоке. По его словам, такие западные страны, как США, Соединённое Королевство, Германия и Франция встают за Израиль и, как он считает, готовятся к новой цивилизационной войне. В то же время Овюр подчеркнул, что мир уже не такой, как тысячу лет назад.

"Китаю, России, Бразилии и Турции необходимо объединиться и при поддержке арабских и исламских стран найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое "оружие", — уверен обозреватель.

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Ранее Лайф писал, что Израиль приготовил для сектора Газа судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия. По данным некоторых СМИ, планируемая Тель-Авивом операция в палестинском эксклаве подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения. При этом еврейские чиновники признаются, что роль США в этой войне "глубже и интенсивнее".

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VK / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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