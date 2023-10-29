Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 35 человек
МЧС Казахстана: Число жертв аварии на шахте имени Костенко выросло до 35 человек
Спасатели обнаружили тела ещё нескольких погибших горняков в результате трагедии на шахте имени Костенко в Карагандинской области. По данным МЧС Казахстана, таким образом, число жертв выросло до 35 человек.
"На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтёров", — сказано в сообщении.
Напомним, взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Шахта принадлежит компании "Арселор Миттал Темиртау", и это далеко не первая трагедия на её предприятиях. После ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить с нею сотрудничество. 29 октября в республике объявлено днём общенационального траура.
Getty Images / Aliyev Alexei Sergeevich