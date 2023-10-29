"Мне стыдно": Министр обороны Чехии призвала страну выйти из ООН из-за резолюции по Израилю
Глава МО Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю
Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова призвала страну выйти из Организации Объединённых Наций из-за принятой Генассамблеей всемирной организации резолюции по Израилю. Об этом она заявила в соцсети Х (бывший "Твиттер"), не понимая, почему ООН поддерживает атаки ХАМАС по еврейскому государству.
"Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта [против Израиля], совершённого террористами ХАМАС. Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из неё]", — указала министр.
По её словам, действия палестинского движения ХАМАС напоминают террористические атаки исламистской группировки "Аль-Каида"*, совершённые 11 сентября 2001 года в США. Чернохова добавила, что Чехии не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону.
Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. Она была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств. За документ проголосовало 120 стран, включая Россию. Ещё 14, в том числе США и Израиль, выступили против проекта, 45 государств воздержались. При этом Тель-Авив отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её "позорной".
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.