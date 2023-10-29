"Мне стыдно": Министр обороны Чехии призвала страну выйти из ООН из-за резолюции по Израилю

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова призвала страну выйти из Организации Объединённых Наций из-за принятой Генассамблеей всемирной организации резолюции по Израилю. Об этом она заявила в соцсети Х (бывший "Твиттер"), не понимая, почему ООН поддерживает атаки ХАМАС по еврейскому государству.

"Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта [против Израиля], совершённого террористами ХАМАС. Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из неё]", — указала министр.

По её словам, действия палестинского движения ХАМАС напоминают террористические атаки исламистской группировки "Аль-Каида"*, совершённые 11 сентября 2001 года в США. Чернохова добавила, что Чехии не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону.