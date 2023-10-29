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29 октября, 09:01

"Мне стыдно": Министр обороны Чехии призвала страну выйти из ООН из-за резолюции по Израилю

Глава МО Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова призвала страну выйти из Организации Объединённых Наций из-за принятой Генассамблеей всемирной организации резолюции по Израилю. Об этом она заявила в соцсети Х (бывший "Твиттер"), не понимая, почему ООН поддерживает атаки ХАМАС по еврейскому государству.

"Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта [против Израиля], совершённого террористами ХАМАС. Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из неё]", — указала министр.

По её словам, действия палестинского движения ХАМАС напоминают террористические атаки исламистской группировки "Аль-Каида"*, совершённые 11 сентября 2001 года в США. Чернохова добавила, что Чехии не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону.

ХАМАС высоко оценило принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку

ХАМАС высоко оценило принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. Она была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств. За документ проголосовало 120 стран, включая Россию. Ещё 14, в том числе США и Израиль, выступили против проекта, 45 государств воздержались. При этом Тель-Авив отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её "позорной".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Обложка ©

Flickr / U.S. Secretary of Defense

Дарья Нарыкова
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