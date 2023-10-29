Группа террористов из Газы попыталась проникнуть в Израиль через шахту, заявили в ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предотвратила попытку группы палестинских радикалов из сектора Газа проникнуть на территорию еврейского государства. Утверждается, что израильские военные вступили в бой у контрольно-пропускного пункта (КПП) Эрез.

"В последние часы Армия обороны Израиля продолжила наносить удары и убивать террористов в секторе Газа. Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом Эрез, выявили группу террористов, выходивших из шахты туннеля в секторе Газа", — указано в заявлении.