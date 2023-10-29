Группа террористов из Газы попыталась проникнуть в Израиль через шахту, заявили в ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявила, что пресекла проникновение в Израиль группы радикалов из Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предотвратила попытку группы палестинских радикалов из сектора Газа проникнуть на территорию еврейского государства. Утверждается, что израильские военные вступили в бой у контрольно-пропускного пункта (КПП) Эрез.
"В последние часы Армия обороны Израиля продолжила наносить удары и убивать террористов в секторе Газа. Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом Эрез, выявили группу террористов, выходивших из шахты туннеля в секторе Газа", — указано в заявлении.
В ЦАХАЛ добавили, что израильские военные ликвидировали противника.
Напомним, вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже более трёх недель. Всё началось 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на израильскую территорию. Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи. Сегодня вечером сообщалось, что Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс" в Газе, где находится более 12 тысяч мирных жителей.
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