"Был не прав": Нетаньяху извинился за критику израильских силовиков

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху извинился за обвинение служб безопасности государства в том, что его не предупреждали о военных намерениях радикального палестинского движения ХАМАС. В посте в соцсети X (ранее Twitter) политик написал, что поддерживает всех руководителей силовых структур еврейской страны.

"Я был не прав. То, что я сказал, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛ, которые находятся на фронте и сражаются. Вместе мы победим", — подчеркнул он.