"Был не прав": Нетаньяху извинился за критику израильских силовиков
Нетаньяху извинился за заявление об отсутствии данных о нападении ХАМАС
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху извинился за обвинение служб безопасности государства в том, что его не предупреждали о военных намерениях радикального палестинского движения ХАМАС. В посте в соцсети X (ранее Twitter) политик написал, что поддерживает всех руководителей силовых структур еврейской страны.
"Я был не прав. То, что я сказал, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛ, которые находятся на фронте и сражаются. Вместе мы победим", — подчеркнул он.
В ночь на 29 октября после пресс-конференции в Тель-Авиве в соцсетях Нетаньяху появилось сообщение, в котором отвергались утверждения, что его предупреждали об атаке. Там было указано, что "произошло упущение", которое будет тщательно расследовано после войны. Однако уже утром следующего дня публикацию удалили. Это могло произойти после того, как израильского премьера раскритиковали члены военного кабинета и оппозиция, пишет The Times of Israel.
Как сообщал Лайф, на Ближнем Востоке уже больше трёх недель продолжается вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной. Всё началось 7 октября, когда члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на территорию еврейского государства. Израильская армия в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертв среди мирного населения идёт на тысячи. 28 октября МИД России заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к её новому этапу, который продолжится до следующего приказа. О начале второго этапа войны сказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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