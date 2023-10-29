Посла РФ Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву

Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД еврейского государства "для выражения протеста" в связи с визитом делегации палестинской радикальной группировки ХАМАС в Москву. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Замгендиректора МИД Израиля по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила послу [Анатолию Викторову], что Израиль со всей серьёзностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", — говорится в сообщении.