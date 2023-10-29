Посла РФ Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД еврейского государства "для выражения протеста" в связи с визитом делегации палестинской радикальной группировки ХАМАС в Москву. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
"Замгендиректора МИД Израиля по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила послу [Анатолию Викторову], что Израиль со всей серьёзностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", — говорится в сообщении.
В министерстве также заявили, что принятие лидеров ХАМАС, которые ответственны "за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство 1400 израильтян, создаёт впечатление легитимации терроризма" против Израиля.
Как сообщал Лайф, 26 октября стало известно о том, что делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву. Её возглавил член политбюро палестинского движения Абу Марзук, заместитель главы политбюро. Также в Москву в скором времени должен прилететь президент Палестины Махмуд Аббас. По словам посла страны в РФ Абделя Хафиза Нофаля, Палестина высоко ценит позицию Москвы по ситуации в Газе.