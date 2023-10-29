Политолог объяснил, почему делегация ХАМАС приезжала именно в Москву

Руководство палестинского движения ХАМАС приехало обсуждать освобождение из заложников граждан РФ и других стран именно в Москву, так как это было не единственной темой, что интересовала обе стороны. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Темы эти напрашиваются сами, поскольку нашу сторону они интересуют. А почему они приехали именно в Россию? Думаю, на встрече обсуждались не только эти темы, но и предстоящий визит в Москву президента Палестины, и действия России по скорейшему прекращению военных действий в секторе Газа", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, в одиночку Россия не сможет быть эффективным посредником в конфликте между Израилем и Палестиной, однако РФ может поспособствовать, чтобы у Глобального Юга существовала единая позиция. При этом подобные перспективы Брутер называет умеренными.