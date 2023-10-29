Политолог объяснил, почему делегация ХАМАС приезжала именно в Москву
Эксперт Брутер: ХАМАС в Москве обсуждало не только освобождение заложников
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве. Обложка © t.me / Движение ХАМАС
Руководство палестинского движения ХАМАС приехало обсуждать освобождение из заложников граждан РФ и других стран именно в Москву, так как это было не единственной темой, что интересовала обе стороны. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Темы эти напрашиваются сами, поскольку нашу сторону они интересуют. А почему они приехали именно в Россию? Думаю, на встрече обсуждались не только эти темы, но и предстоящий визит в Москву президента Палестины, и действия России по скорейшему прекращению военных действий в секторе Газа", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".
По мнению эксперта, в одиночку Россия не сможет быть эффективным посредником в конфликте между Израилем и Палестиной, однако РФ может поспособствовать, чтобы у Глобального Юга существовала единая позиция. При этом подобные перспективы Брутер называет умеренными.
Он напомнил, что в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по резолюциям РФ, Бразилии и США ни одна из них не была принята, соответственно, договориться на данный момент не получается, при этом Москва и государства Глобального Юга будут стремиться к решению вопроса. Эксперт назвал кровопролитие в Газе убийством ради убийства. В то же время политолог считает, что Вашингтон в любом случае не перенаправит помощь с Киева на Ближний Восток.
Как сообщал Лайф, 26 октября стало известно о том, что делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву. Её возглавил член политбюро палестинского движения Абу Марзук, заместитель главы политбюро. Также в Москву в скором времени должен прилететь президент Палестины Махмуд Аббас. По словам посла страны в РФ Абделя Хафиза Нофаля, Палестина высоко ценит позицию Москвы по ситуации в Газе.
Напомним, вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже более трёх недель. Всё началось 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на израильскую территорию. Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи. Вечером 29 октября сообщалось, что Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс" в Газе, где находится более 12 тысяч мирных жителей.