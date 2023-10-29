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29 октября, 20:16

МУС задокументировал дела о преступлениях Израиля в Газе

В Палестине заявили, что МУС задокументировал дела о преступлениях Израиля в Газе

Международный уголовный суд (МУС) задокументировал дела о преступных деяниях Армии обороны Израиля в секторе Газа, заявил в беседе с телеканалом Al-Qahera al-Ekhbariya официальный представитель палестинского кабинета министров Ибрагим Мильхем.

"Международный уголовный суд задокументировал дела о преступлениях, совершённых против палестинцев", — рассказал чиновник.

Ранее министр юстиции Палестины Мухаммед аш-Шалалда сообщил, что представители частично признанного государства намерены подать жалобу в МУС на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских высокопоставленных армейских командиров, обвинив их в геноциде. Он подчеркнул, что евреи нарушают принцип соразмерности и военной необходимости в боевых действиях.

Израиль заявил о расширении операции в Газе

Израиль заявил о расширении операции в Газе

Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами, счёт жертвам идёт на тысячи.

Обложка ©

Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Алексей Соловьёв
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