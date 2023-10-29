МУС задокументировал дела о преступлениях Израиля в Газе

Международный уголовный суд (МУС) задокументировал дела о преступных деяниях Армии обороны Израиля в секторе Газа, заявил в беседе с телеканалом Al-Qahera al-Ekhbariya официальный представитель палестинского кабинета министров Ибрагим Мильхем.

Ранее министр юстиции Палестины Мухаммед аш-Шалалда сообщил, что представители частично признанного государства намерены подать жалобу в МУС на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских высокопоставленных армейских командиров, обвинив их в геноциде. Он подчеркнул, что евреи нарушают принцип соразмерности и военной необходимости в боевых действиях.