Израиль заявил о расширении операции в Газе

"Мы продолжаем расширять операцию постепенно в соответствии с планами, чтобы достичь поставленных перед нами целей", — сообщил Хагари на брифинге.

Как писал Лайф, вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС начался 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на израильскую территорию. ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи.