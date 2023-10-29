Израиль заявил о расширении операции в Газе
ЦАХАЛ: Израиль постепенно расширяет операцию в Газе согласно планам
ЦАХАЛ постепенно расширяет масштабы военной операции в секторе Газа против палестинской радикальной организации ХАМАС. Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, вмешательство осуществляется согласно планам.
"Мы продолжаем расширять операцию постепенно в соответствии с планами, чтобы достичь поставленных перед нами целей", — сообщил Хагари на брифинге.
Как писал Лайф, вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС начался 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на израильскую территорию. ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи.
Кроме того, 28 октября МИД России заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к её новому этапу, который продолжится до следующего приказа. О начале второго этапа войны сказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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