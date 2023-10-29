Армия Израиля за сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, в том числе по операционным командным центрам, наблюдательным пунктам и пунктам запуска противотанковых ракет", — указано в сообщении в телеграм-канале.
Также известно, что в ходе боёв с бойцами ХАМАС на территории северной части Газы ранения получили офицер и солдат армии Израиля. Первый был тяжело ранен из-за попадания миномётного снаряда, второй во время столкновения получил ранение средней степени тяжести. Оба пострадавших доставлены в больницу.
ЦАХАЛ отмечает, что войска Израиля продолжают расширять зону наземных операций. Также утверждается, что армия еврейского государства нанесла удары по террористическим ячейкам, пытавшимся атаковать израильских солдат и планировавшим запустить противотанковые ракеты.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ запустила контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. 27 октября ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной. 28 октября МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа.
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