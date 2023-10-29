Армия Израиля за сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, в том числе по операционным командным центрам, наблюдательным пунктам и пунктам запуска противотанковых ракет", — указано в сообщении в телеграм-канале.

Также известно, что в ходе боёв с бойцами ХАМАС на территории северной части Газы ранения получили офицер и солдат армии Израиля. Первый был тяжело ранен из-за попадания миномётного снаряда, второй во время столкновения получил ранение средней степени тяжести. Оба пострадавших доставлены в больницу.