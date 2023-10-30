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30 октября, 09:16

Россия готовит обращение к ООН из-за гибели детей под израильскими обстрелами в секторе Газа

В Госдуму внесён проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

Госдума рассмотрит проект обращения к ООН, международным организациям и зарубежным парламентам из-за огромного числа погибших детей в ходе палестино-израильского противостояния. Текст подготовлен Комитетом ГД РФ по международным делам, по делам семьи, женщин и детей, а также вице-спикером Анной Кузнецовой. Документ появился на сайте палаты.

Там говорится, что гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке продолжает набирать немыслимые обороты, а обстрелы сторонами проводятся неизбирательно и по гражданским объектам, что приводит к большому количеству жертв среди детей. Поэтому, как резюмируется в тексте, Россия обязана обратиться в ООН с призывом содействовать прекращению огня без каких-либо предварительных условий между противоборствующими сторонами.

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Напомним, 7 октября члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на его территорию. В ответ Тель-Авив перешёл к массированному обстрелу сектора Газа. 28 октября Израиль приступил к наземной операции на палестинской территории. Количество детей, погибших в результате обстрелов сектора Газа со стороны израильской армии, уже достигло 3324. Более 1020 детей остаются под завалами.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Yousef Masoud

Татьяна Миссуми
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