Россия готовит обращение к ООН из-за гибели детей под израильскими обстрелами в секторе Газа

Госдума рассмотрит проект обращения к ООН, международным организациям и зарубежным парламентам из-за огромного числа погибших детей в ходе палестино-израильского противостояния. Текст подготовлен Комитетом ГД РФ по международным делам, по делам семьи, женщин и детей, а также вице-спикером Анной Кузнецовой. Документ появился на сайте палаты.

Там говорится, что гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке продолжает набирать немыслимые обороты, а обстрелы сторонами проводятся неизбирательно и по гражданским объектам, что приводит к большому количеству жертв среди детей. Поэтому, как резюмируется в тексте, Россия обязана обратиться в ООН с призывом содействовать прекращению огня без каких-либо предварительных условий между противоборствующими сторонами.