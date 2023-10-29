Кадыров сравнил действия Израиля в Палестине с гитлеровским фашизмом

Израильский фашизм по своей жестокости в отношении Палестины превосходит гитлеровский. Такую оценку ситуации на Ближнем Востоке дал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В телеграм-канале Кадыров написал, что палестинские дети записали для него видеообращение с просьбой о помощи. В публикации глава Чечни задаётся вопросом, что ему ответить ребятам и смогут ли их утешить его слова.

"Что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощённых от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова? По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский", — заявил Кадыров.

Помимо этого, он рассказал о мусульманских ритуалах, которые совершают жители Чечни в связи с событиями на Ближнем Востоке. Также глава региона сообщил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова уже подготовил помощь для 20 тысяч палестинских семей.