Регион

Уведомления отключены

30 октября, 09:27

Франция намерена выслать из страны 39 россиян

Франция собирается депортировать 39 россиян, приверженных радикальному исламу

Франция намерена выслать 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям", — сказал он в эфире радиостанции RMC.

По словам политика, все эти лица по-прежнему являются гражданами РФ, процедуру депортации начнут после получения согласия от Москвы. Причём Франция, отметил он, надеется на соответствующий ответ.

Говоря о списке, Жеральд Дарманен имел в виду перечень лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В нём порядка 60 россиян, их которых около 40 находятся в тюрьмах, а ещё 20 — или в центрах административного задержания, или под домашним арестом.

Почти две сотни школьников во Франции отстранили от занятий за оправдание терроризма

Почти две сотни школьников во Франции отстранили от занятий за оправдание терроризма

К слову, один из занесённых в такой список недавно напал на лицей в городе Аррас на севере Франции. Вооружённый ножом 20-летний парень убил одного учителя и ранил ещё троих. Террориста задержали, после чего полиция задержала и его брата. В связи с нападением президент страны Эмманюэль Макрон поручил увеличить число патрулирующих улицы военнослужащих до семи тысяч.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров