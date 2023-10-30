Франция намерена выслать из страны 39 россиян

Франция намерена выслать 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям", — сказал он в эфире радиостанции RMC.

По словам политика, все эти лица по-прежнему являются гражданами РФ, процедуру депортации начнут после получения согласия от Москвы. Причём Франция, отметил он, надеется на соответствующий ответ.