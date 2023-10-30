Франция намерена выслать из страны 39 россиян
Франция собирается депортировать 39 россиян, приверженных радикальному исламу
Франция намерена выслать 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям", — сказал он в эфире радиостанции RMC.
По словам политика, все эти лица по-прежнему являются гражданами РФ, процедуру депортации начнут после получения согласия от Москвы. Причём Франция, отметил он, надеется на соответствующий ответ.
Говоря о списке, Жеральд Дарманен имел в виду перечень лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В нём порядка 60 россиян, их которых около 40 находятся в тюрьмах, а ещё 20 — или в центрах административного задержания, или под домашним арестом.
К слову, один из занесённых в такой список недавно напал на лицей в городе Аррас на севере Франции. Вооружённый ножом 20-летний парень убил одного учителя и ранил ещё троих. Террориста задержали, после чего полиция задержала и его брата. В связи с нападением президент страны Эмманюэль Макрон поручил увеличить число патрулирующих улицы военнослужащих до семи тысяч.
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