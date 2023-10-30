Волочкова избежала наказания за шпагат на истребителе

В фотографии балерины Анастасии Волочковой с закинутой ногой на символ воинской славы не нашли состава уголовного преступления. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

СК и МВД завершили проверку по заявлению активистов, которые обвинили Волочкову в попирании духовных ценностей. Как уточняется, истребитель, на котором балерина сделала полушпагат, не является памятником Великой Отечественной войны и используется для съёмок фильмов. Сама артистка даже не стала извиняться за инцидент с фото и удалять его из соцсети.