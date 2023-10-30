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30 октября, 09:28

Волочкова избежала наказания за шпагат на истребителе

СК и МВД не стали заводить дело против Волочковой из-за шпагата на истребителе

<p>Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ) / volochkova_a</p>

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ) / volochkova_a

В фотографии балерины Анастасии Волочковой с закинутой ногой на символ воинской славы не нашли состава уголовного преступления. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

СК и МВД завершили проверку по заявлению активистов, которые обвинили Волочкову в попирании духовных ценностей. Как уточняется, истребитель, на котором балерина сделала полушпагат, не является памятником Великой Отечественной войны и используется для съёмок фильмов. Сама артистка даже не стала извиняться за инцидент с фото и удалять его из соцсети.

"Недолюбленные тётки": Волочкова ответила хейтерам на критику за шпагат у истребителя

"Недолюбленные тётки": Волочкова ответила хейтерам на критику за шпагат у истребителя

Напомним, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила фото со шпагатом на памятнике подвигу лётчиков времён ВОВ. Она подписала снимок: "Ни дня без движухи". После этого на неё пожаловались в полицию. Балерину стали проверять на предмет осквернения символов воинской славы России, а также по статьям о хулиганстве и вандализме.

Татьяна Миссуми
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