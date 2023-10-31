Стала известна сильно упавшая стоимость компании Х Илона Маска
Fortune: Компания X Илона Маска стоит 19 миллиардов долларов
Стоимость компании X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, составляет 19 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на информированные источники.
"Компания X, бывшая Twitter, сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании", — говорится в материале издания.
Дело в том, что работники X получают вознаграждение в виде акций с ограниченным правом распоряжения. Одна такая акция стоит 45 долларов. По информации журнала, в марте общая стоимость предложенных сотрудникам акций составила 20 миллиардов долларов.
А ранее Лайф писал, что Илон Маск намерен в следующем году преобразовать социальную сеть в сайт знакомств. Помимо прочих новшеств планируется трансформация платформы в цифровой банк.
Напомним, Маск приобрёл Twitter за 44 млрд долларов, притом что сам бизнесмен оценивал компанию в 20 млрд долларов. Он также объяснил, почему всё же решился на эту сделку.
Flickr / Amit Adda