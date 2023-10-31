Стала известна сильно упавшая стоимость компании Х Илона Маска

Стоимость компании X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, составляет 19 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на информированные источники.

"Компания X, бывшая Twitter, сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании", — говорится в материале издания.

Дело в том, что работники X получают вознаграждение в виде акций с ограниченным правом распоряжения. Одна такая акция стоит 45 долларов. По информации журнала, в марте общая стоимость предложенных сотрудникам акций составила 20 миллиардов долларов.