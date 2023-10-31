Празднуем День управленца: Какими качествами должен обладать менеджер В последний осенний месяц в России специалисты в области управления отмечают свой профессиональный праздник — День менеджера. Ежегодно событие празднуется в один и тот же день — 1 ноября. Life.ru подробнее рассказывает о празднике и виновниках торжества. 31 октября, 09:00 1 ноября в России отмечают День менеджера — профессиональный праздник специалистов, занимающих руководящие должности различного уровня. Фото © Freepik.com

Кто такие менеджеры и чем они занимаются

День менеджера в России не имеет официального статуса, не закреплён в перечне памятных дат государства и не является выходным днём. Но это вовсе не говорит о какой-то недооценке профессии: статус управленца в нашей стране традиционно высок. Видимо, время официального признания ещё не пришло. Несмотря на это, праздник широко отмечают все, кто имеет отношение к управленческой деятельности, вне зависимости от занимаемой должности и выслуги лет. Это руководители младшего, среднего и высшего звена, офис-, проект-, продакт-менеджеры, специалисты по продажам. Праздник отмечают преподаватели, студенты, выпускники высших и среднеспециальных учебных заведений. Присоединяются к мероприятиям их родственники, друзья, знакомые, близкие люди.

Менеджеры — это профессионалы, которые занимаются управлением и координацией различных аспектов работы в организации. Они играют ключевую роль в достижении целей и успеха компании. Существует множество различных типов менеджеров, каждый из которых отвечает за определённую область деятельности.

Правда, в наше время этот термин стал более размытым: менеджерами называют и продавцов мобильных телефонов, и работников компаний, управляющих целыми отделами и подразделениями (топ-менеджеры). Помимо этого существуют менеджеры среднего звена: менеджеры по продажам, бренд-менеджеры, PR-менеджеры, HR-менеджеры и другие.

Какими качествами должен обладать менеджер и управленец

С одной стороны, менеджер — профессия универсальная, с другой — она требует от работника узкой специализации и умения принимать эффективные решения в той сфере, в которой он занят. Менеджер-управленец должен обладать лидерскими качествами, уметь принимать решения, выстраивать стратегии и давать чёткие указания своей команде. Для успеха важны также коммуникативные качества менеджера:

уметь слушать и задавать вопросы;

передавать информацию и идеи сотрудникам;

адаптироваться к различным стилям общения и культурным различиям.

Менеджер должен быть аналитически мыслящим человеком и уметь обрабатывать данные и информацию для принятия обоснованных решений. Он должен иметь способность видеть общую картину, выявлять причинно-следственные связи и предлагать инновационные решения. Также немаловажный аспект успешной работы управленца — способность эффективно противостоять стрессу и сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

Менеджер-управленец должен обладать лидерскими качествами. Фото © LinkedIn Sales Solutions / Unsplash

Как поздравить и что подарить менеджеру

Если у вас есть родственники или друзья-управленцы, которых теперь принято называть менеджерами, не забудьте 1 ноября поздравить их с профессиональным праздником. Ну а подарить можно, например:

абонемент в спортивный клуб;

умные часы для мониторинга здоровья;

персонализированный кожаный портфель;

кружку с оригинальной надписью.

Выбор за вами, ведь главное — не сам подарок, а внимание, которое вы дарите человеку.

Авторы Андрей Соколов