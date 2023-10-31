Ярославского экс-депутата заподозрили в поджоге ресторана, ему грозит пожизненное

Ярославский экс-депутат сжёг ресторан в городе с помощью коктейля Молотова. По данным SHOT, полиция задержала его на трассе "Холмогоры" при попытке сбежать в Москву.

К случившемуся может быть причастен известный в области политтехнолог Дмитрий Соколов, который ранее работал помощником губернатора региона Анатолия Лисицына. Однако прославился он своими многочисленными выходками, о которых писали в СМИ. В 2014-м подрался с Ильëй Яшиным*, а прошлой осенью попал в ДТП из-за вождения в нетрезвом виде, хотя до этого был лишён прав.

Мотивы экс-депутата пока не известны. Около полуночи он подбежал к зданию кафе "Сквер" и бросил в окно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего в заведении вспыхнул пожар. В огне пострадала 37-летняя женщина, которая получила многочисленные ожоги тела. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Теперь ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.