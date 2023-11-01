Между выбросом пепла и извержением вулкана Ключевской нет взаимосвязи, заявил эксперт

Между выбросом пепла и извержением вулкана может пройти как несколько часов, так и несколько дней. При этом иногда его может не последовать и вовсе — прямой взаимосвязи между первым и вторым нет. Об этом в беседе с Лайфом заявил доцент кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Пётр Крылов, комментируя активность камчатского вулкана Ключевской.

"Ключевская сопка относится к числу активных дальневосточных вулканов, поэтому чисто умозрительно можно сказать, что риск извержения выше 10–15%. Если говорить в целом о предсказании извержений — и у нас, и в мире не могут предсказать извержение вулкана даже за 24 часа. Тем более никто не может предсказать силу извержения", — пояснил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что российские районы вулканической активности в Камчатском крае и на Курильских островах практически не заселены. В них не ведётся хозяйственная деятельность, нет большой активности авиации и отсутствует ущерб для деятельности морских судов и добычи полезных ископаемых. Поэтому вопрос вулканической активности очень важен с научной точки зрения, однако с прикладной — гораздо менее значимый, чем изучение сейсмической активности, поскольку на Сахалине и Северном Кавказе проживает намного больше людей.