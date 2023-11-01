Минздрав Палестины: Единственная онкобольница в Газе не работает из-за обстрелов

Единственная больница для онкологических больных в секторе Газа перестала работать из-за нехватки топлива и постоянных обстрелов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй аль-Кайли. По её словам, из-за этого жизни порядка 70 пациентов находятся под серьёзной угрозой.