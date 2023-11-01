Минздрав Палестины: Единственная онкобольница в Газе не работает из-за обстрелов
Единственная больница для онкологических больных в секторе Газа перестала работать из-за нехватки топлива и постоянных обстрелов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй аль-Кайли. По её словам, из-за этого жизни порядка 70 пациентов находятся под серьёзной угрозой.
"Турецкая больница "Дружба" в секторе Газа прекратила работу из-за её бомбардировки оккупационными силами вчера, а также из-за полного исхода запасов топлива", — сказал он.
Тем временем сектор Газа переживает обстрел лагеря беженцев Джебалия, при котором, по данным Минздрава Палестины, погибло и пострадало не менее 400 человек. Среди них было много женщин и детей. В ЦАХАЛ признали удар, назвав жертвы среди мирного населения "трагедией войны". Оказалось, что среди погибших были семеро заложников.
ТАСС / AP / Ariel Schalit