Свыше 1200 человек потребовали не закрывать русский класс в финском Турку

Свыше 1200 человек призвали власти финского Турку не закрывать школьную программу по углублённому изучению русского языка, они подписали соответствующее обращение. Об этом заявила глава родительского комитета Екатерина Тяхкяпяя. По словам женщины, документ отправили в мэрию заместителю градоначальника Пийе Эло.

В начале осени родители единственного в Турку класса с углублённым изучением русского языка, который существует там уже 30 лет, узнали от местных журналистов о том, что власти намерены прекратить принимать новых учеников. Утверждалось, что текущий выпуск девятиклассников станет последним. Тяхкяпяя опасается, что такой шаг будет дискриминационным и послужит сигналом для общества.

"Причины для закрытия класса нет. Так же, как и нет исследования, как это повлияет на будущее. В Финляндии уже сейчас не хватает людей, которые владеют русским языком", — отметила она в беседе с РИА "Новости".