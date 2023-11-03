"Они это могут": Российские пилоты навеяли ужас на американцев

Российские и китайские пилоты сталкиваются с американскими самолётами в разных горячих точках, чтобы потренироваться на них как на тренажёрах. Об этом заявил генерал ВВС США Марк Келли, слова которого приводит Business Insider.

В материале приводится несколько "опасных", по версии американских военных, ситуаций, в числе которых инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper и российским Су-27 в Чёрном море в марте текущего года. Стоит отметить, что американцы считают опасными манёвры Воздушно-космических сил России в Сирии, а также перехваты самолётов ВВС США китайскими военными.

"Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (Россия и Китай. — Прим. Лайф) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут", — говорит генерал Келли.