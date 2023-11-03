"Они это могут": Российские пилоты навеяли ужас на американцев
Генерал Келли: РФ и КНР тренируются на американских пилотах как на тренажёрах
Российские и китайские пилоты сталкиваются с американскими самолётами в разных горячих точках, чтобы потренироваться на них как на тренажёрах. Об этом заявил генерал ВВС США Марк Келли, слова которого приводит Business Insider.
В материале приводится несколько "опасных", по версии американских военных, ситуаций, в числе которых инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper и российским Су-27 в Чёрном море в марте текущего года. Стоит отметить, что американцы считают опасными манёвры Воздушно-космических сил России в Сирии, а также перехваты самолётов ВВС США китайскими военными.
"Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (Россия и Китай. — Прим. Лайф) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут", — говорит генерал Келли.
Помимо этого, он подчеркнул, что Москва и Пекин чувствуют себя уверено и понимают, что могут конкурировать с Вашингтоном в этой сфере. По словам Келли, как Россия, так и Китай хотят испытать самолёты и пилотов против США.
Напомним, весной в США заявили, что американский дрон упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков. По версии США, истребитель Су-27 задел пропеллер БПЛА. В Минобороны РФ после этого пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра.
Американские разведывательные дроны и сейчас появляются у границы РФ в Чёрном море, но российские силы успешно их отгоняют.
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