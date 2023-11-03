В Сибири с родителей в суде потребовали заявление от их умершей шестимесячной дочери

В Новосибирске на суде от родителей потребовали заявление от их умершей в мае прошлого года шестимесячной дочери. Трагическая история началась с того, что малышку привезли в больницу в Барнауле, чтобы ей прооперировали заячью губу — врождённый дефект, характеризующийся расщелиной губы.

По словам матери девочки Елены, никто ей не сказал, что во время операции что-то пошло не так. Причём в реанимацию к ребёнку женщину не пускали, ей говорили, что девочка находится в искусственной коме и волноваться не о чем.

"На третий день вечером меня вызвал заведующий отделением, сказал, что у дочки началось кровотечение, ситуация тяжёлая. После этого разговора я вышла на улицу, а когда вернулась, мне сказали, что [дочка] умерла", — приводит слова Елены kp.ru.

В ходе судмедэкспертизы выяснилось, что объём крови, который маленькая пациентка потеряла во время операции, не был восполнен. В результате в организме началось кислородное голодание, а потом произошёл отёк головного мозга, постепенно стали отказывать органы. Женщина уверена: если бы врачи сделали переливание, дочь была бы жива.

"За что они так отнеслись к моей дочке? Она умирала девять часов! Наш случай был непростым. Неужели нельзя было после операции следить за состоянием ребёнка?" — недоумевает убитая горем мать.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", параллельно родители девочки подали иск в суд, запросив компенсацию. Сторона защиты потребовала предоставить заявление от шестимесячной дочки, ведь ей некачественно оказали медпомощь.

"А мы, родители, якобы не можем подавать иск о возмещении морального вреда. Вы только представьте: заявление от ребёнка, который умер полтора года назад. У меня просто нет слов, я в шоке!" — сказала Елена.

Теперь родители ожидают результаты другой экспертизы, от которой зависит дальнейшее развитие уголовного дела. Если специалисты подтвердят связь между действиями медиков и смертью девочки, то следствие продолжится.