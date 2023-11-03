"Уже отыгранная карта": Критик Соседов считает, что россиянам плевать на возвращение Пугачёвой

Тема возвращения певицы Аллы Пугачёвой оказалась одной из самых обсуждаемых за последнее время. Несмотря на значительный общественный резонанс, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов считает, что эту тему нужно закрыть уже раз и навсегда.

"Мне эта тема совсем не интересна. Мне кажется, людям это уже абсолютно неважно. Это уже отыгранная карта, что о ней говорить. Ну возвратится — ничего от этого не изменится", — подчеркнул Соседов в беседе с телеканалом "360".