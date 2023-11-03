"Уже отыгранная карта": Критик Соседов считает, что россиянам плевать на возвращение Пугачёвой
Музыкальный критик Соседов: Россиян абсолютно не волнует возвращение Пугачёвой
Тема возвращения певицы Аллы Пугачёвой оказалась одной из самых обсуждаемых за последнее время. Несмотря на значительный общественный резонанс, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов считает, что эту тему нужно закрыть уже раз и навсегда.
"Мне эта тема совсем не интересна. Мне кажется, людям это уже абсолютно неважно. Это уже отыгранная карта, что о ней говорить. Ну возвратится — ничего от этого не изменится", — подчеркнул Соседов в беседе с телеканалом "360".
По словам критика, Пугачёва является гражданкой России, поэтому никто не может запретить ей возвращаться на родину. Соседов полагает, что Примадонна прибыла в страну надолго, возможно, для того, чтобы решить свои дела. Эксперт призвал закрыть тему с артисткой, так как у людей сейчас совершенно другие проблемы.
Ранее Лайф писал, что накануне Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и рано утром приехала в Москву. Затем народная артистка СССР отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину. А общественники уже обратились в СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ.
ТАСС / Станислав Красильников