Адвокат раскрыл подробности уголовного дела в отношении блогера Шабутдинова

По словам Апаликова, дело в отношении блогера возбуждено по заявлениям семи его учеников. Все они проходили курсы Шабутдинова с 2019 по 2023 год. Адвокат утверждает, что из 30 тысяч учеников бизнес-коуча "только семеро оказались недовольны обучением и посчитали возможным, что таким способом можно вернуть деньги". При этом юрист считает, что ущерб по данному делу незначительный, но его сумму он называть не стал.