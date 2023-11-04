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3 ноября, 21:06

Адвокат раскрыл подробности уголовного дела в отношении блогера Шабутдинова

Адвокат Апаликов: Дело в отношении Шабутдинова завели по заявлениям его учеников

<p>Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/yesyesyes" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Аяз Шабутдинов</a></p>

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов. Обложка © VK / Аяз Шабутдинов

Уголовное дело в отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова возбуждено по заявлениям семи его учеников. Как рассказал ТАСС его адвокат Никита Апаликов, заседание по делу бизнес-коуча состоится завтра.

"Моему подзащитному предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ "Мошенничество", он задержан до избрания судом меры пресечения. Заседание по этому вопросу пройдёт завтра в Таганском суде Москаы, примерно в 12:00", — рассказал адвокат.

По словам Апаликова, дело в отношении блогера возбуждено по заявлениям семи его учеников. Все они проходили курсы Шабутдинова с 2019 по 2023 год. Адвокат утверждает, что из 30 тысяч учеников бизнес-коуча "только семеро оказались недовольны обучением и посчитали возможным, что таким способом можно вернуть деньги". При этом юрист считает, что ущерб по данному делу незначительный, но его сумму он называть не стал.

"Он несоизмеримо мал по сравнению с тем обвинением и той тяжестью преступления, которое вменяют Шабутдинову в вину. Поэтому я рекомендовал ему не признавать вину", — заключил юрист.

Жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после его задержания

Жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после его задержания

Напомним, что Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В этот день он прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Вторым задержанным по делу Шабутдинова стала его ученица-психолог.

Оксана Попова

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