В Красноярске женщина ради смартфона изрезала девочке-подростку лицо канцелярским ножом
NGS24: В Красноярске женщина порезала подростку лицо канцелярским ножом
В Красноярске женщина напала на девочку-подростка и изрезала ей лицо канцелярским ножом. Как пишет NGS24.RU, поводом, предположительно, стал мобильный телефон, который сильно приглянулся грабительнице.
Жуткий инцидент произошёл утром в пятницу, 3 ноября, в сквере "Уютный", что находится в микрорайоне Черёмушки. После нападения 16-летняя девочка добежала до ближайшей поликлиники, где ей оказали помощь. Злоумышленница скрылась, сейчас её ищут. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Недавно похожий случай произошёл в Москве, однако, к счастью, закончился благополучно. Там мужчина вырвал смартфон из рук ребёнка и попытался убежать, но был ловко нокаутирован очевидцем, чинившим свой автомобиль неподалёку. Эффектный приём попал на видео, которое моментально разлетелось по Сети и стало вирусным. Преступником оказался 35-летний Павел Потапов, он задержан. А вот героя видео после инцидента наградили новой "Нивой", а ещё он получил телевизор от МВД.
ТАСС / Левчук Александра