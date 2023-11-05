В Красноярске женщина ради смартфона изрезала девочке-подростку лицо канцелярским ножом

В Красноярске женщина напала на девочку-подростка и изрезала ей лицо канцелярским ножом. Как пишет NGS24.RU, поводом, предположительно, стал мобильный телефон, который сильно приглянулся грабительнице.

Жуткий инцидент произошёл утром в пятницу, 3 ноября, в сквере "Уютный", что находится в микрорайоне Черёмушки. После нападения 16-летняя девочка добежала до ближайшей поликлиники, где ей оказали помощь. Злоумышленница скрылась, сейчас её ищут. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.