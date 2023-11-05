Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 10:06

С дрона засняли, как в Тихом океане вырос новый остров после извержения вулкана

Новый остров возник после подводного извержения вулкана около Японии

В Тихом океане вблизи Японии образовался новый остров диаметром в 100 метров после подводного извержения вулкана. Об этом рассказали в Институте исследований землетрясений при Токийском университете.

В Тихом океане вблизи Японии образовался новый остров из-за вулкана. Видео © Twitter / PreeminentUser

Новый географический остров возник в 1,2 тысячи километров от Токио рядом с островом Иводзима. Извержение произошло 30 октября. Магма выбрасывалась из жерла, которого не видно над водой, на высоту 50 метров. На публикуемых кадрах зафиксированы взрывы после контакта лавы с воздухом. По мнению учёных, вылетавшие камни и глыбы и сформировали остров.

Специалисты отметили, что район не первый раз удивляет своей подземной активностью. Так, из-за толчков даже уровень острова Иводзима изменился, став выше. Предполагается, что землетрясения здесь могут вновь напомнить о себе.

Между выбросом пепла и извержением вулкана Ключевской нет взаимосвязи, заявил эксперт

Между выбросом пепла и извержением вулкана Ключевской нет взаимосвязи, заявил эксперт

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров. Пепловых осадков в населённых пунктах зарегистрировано не было, а шлейф сдвинулся в сторону Тихого океана. Лайф также публиковал кадры с места. Извержение спровоцировало сход грязекаменных потоков и селей на трассы.

Обложка ©

Twitter / PreeminentUser

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Япония
  • Природа
  • Происшествия
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров