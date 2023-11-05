С дрона засняли, как в Тихом океане вырос новый остров после извержения вулкана
Новый остров возник после подводного извержения вулкана около Японии
В Тихом океане вблизи Японии образовался новый остров диаметром в 100 метров после подводного извержения вулкана. Об этом рассказали в Институте исследований землетрясений при Токийском университете.
В Тихом океане вблизи Японии образовался новый остров из-за вулкана. Видео © Twitter / PreeminentUser
Новый географический остров возник в 1,2 тысячи километров от Токио рядом с островом Иводзима. Извержение произошло 30 октября. Магма выбрасывалась из жерла, которого не видно над водой, на высоту 50 метров. На публикуемых кадрах зафиксированы взрывы после контакта лавы с воздухом. По мнению учёных, вылетавшие камни и глыбы и сформировали остров.
Специалисты отметили, что район не первый раз удивляет своей подземной активностью. Так, из-за толчков даже уровень острова Иводзима изменился, став выше. Предполагается, что землетрясения здесь могут вновь напомнить о себе.
Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров. Пепловых осадков в населённых пунктах зарегистрировано не было, а шлейф сдвинулся в сторону Тихого океана. Лайф также публиковал кадры с места. Извержение спровоцировало сход грязекаменных потоков и селей на трассы.
Twitter / PreeminentUser