С дрона засняли, как в Тихом океане вырос новый остров после извержения вулкана

В Тихом океане вблизи Японии образовался новый остров диаметром в 100 метров после подводного извержения вулкана. Об этом рассказали в Институте исследований землетрясений при Токийском университете.

В Тихом океане вблизи Японии образовался новый остров из-за вулкана. Видео © Twitter / PreeminentUser

Новый географический остров возник в 1,2 тысячи километров от Токио рядом с островом Иводзима. Извержение произошло 30 октября. Магма выбрасывалась из жерла, которого не видно над водой, на высоту 50 метров. На публикуемых кадрах зафиксированы взрывы после контакта лавы с воздухом. По мнению учёных, вылетавшие камни и глыбы и сформировали остров.