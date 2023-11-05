Вован и Лексус фразой "бред воспалённого сознания" открестились от "обысков" у Цыгановых

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) опроверг свою причастность к розыгрышу с "обысками" у семьи певицы Вики Цыгановой. Об этом говорится в телеграм-канале "Вован и Лексус".

Пранкер не стал отрицать, что действительно беседовал с мужем артистки по телефону, но слова благодарности прозвучали от Вадима Цыганова не за розыгрыш, а за пранк с итальянским премьер-министром. А историю с обысками у звёздного семейства Лексус не устраивал.

"Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об "обысках" в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспалённого сознания. В разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск", — объяснил он.