Вован и Лексус фразой "бред воспалённого сознания" открестились от "обысков" у Цыгановых
Пранкер Лексус заявил, что не придумывал розыгрыш с "обысками" у Цыгановых
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) опроверг свою причастность к розыгрышу с "обысками" у семьи певицы Вики Цыгановой. Об этом говорится в телеграм-канале "Вован и Лексус".
Пранкер не стал отрицать, что действительно беседовал с мужем артистки по телефону, но слова благодарности прозвучали от Вадима Цыганова не за розыгрыш, а за пранк с итальянским премьер-министром. А историю с обысками у звёздного семейства Лексус не устраивал.
"Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об "обысках" в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспалённого сознания. В разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск", — объяснил он.
Лексус заверил, что не знает, зачем Цыгановы решили пошутить таким странным образом, и пообещал вызвать им неотложную психиатрическую помощь, если в этом будет необходимость.
Напомним, в телеграм-канале певицы Вики Цыгановой появилось сообщение об обысках, написанное с орфографическими ошибками. По словам супруга артистки Вадима, оперативники якобы нагрянули из-за того, что "настучала Ксения Собчак". Затем появился пост о завершении обысков, в результате которых изъяты туфли и нейросеть. Но внезапно Цыгановы заявили, что вся информация была розыгрышем, в котором поучаствовал пранкер Лексус, и даже поблагодарили последнего по телефону.
t.me / Виктория Цыганова