"Нажал — оно соскочило": Убийца главного судебного пристава Рязани раскрыл, как всё было
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве главного судебного пристава Рязани
Житель Рязани, арестованный по подозрению в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского, на следственном эксперименте рассказал о том, как всё произошло.
Подозреваемый рассказал об убийстве главного пристава Рязани. Видео © Telegram / СУ СК России по Рязанской области
"Левой рукой взял за автомат, чтобы переставить, за курок взять одной рукой — вот так. И хотел выстрелить один выстрел, а там стоял на автомате. И как нажал — оно вот прямо... так соскочило", — объяснил 43-летний Сергей Ананикян.
Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой области.
Как сообщал Лайф, начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летнего Сергея Калужского жестоко убили в микрорайоне Недостоево областного центра в День судебного пристава, 1 ноября. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. У Калужского остались жена и двое детей-школьников. СМИ утверждали, что пристава могли убить из-за проблем с коллекторами или должниками, но позже вскрылся другой мотив — ревность.
Кадр из видео Telegram / СУ СК России по Рязанской области