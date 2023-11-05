"Нажал — оно соскочило": Убийца главного судебного пристава Рязани раскрыл, как всё было

Житель Рязани, арестованный по подозрению в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского, на следственном эксперименте рассказал о том, как всё произошло.

"Левой рукой взял за автомат, чтобы переставить, за курок взять одной рукой — вот так. И хотел выстрелить один выстрел, а там стоял на автомате. И как нажал — оно вот прямо... так соскочило", — объяснил 43-летний Сергей Ананикян.