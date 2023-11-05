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5 ноября, 19:55

"Нажал — оно соскочило": Убийца главного судебного пристава Рязани раскрыл, как всё было

СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве главного судебного пристава Рязани

Житель Рязани, арестованный по подозрению в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского, на следственном эксперименте рассказал о том, как всё произошло.

Подозреваемый рассказал об убийстве главного пристава Рязани. Видео © Telegram / СУ СК России по Рязанской области

"Левой рукой взял за автомат, чтобы переставить, за курок взять одной рукой — вот так. И хотел выстрелить один выстрел, а там стоял на автомате. И как нажал — оно вот прямо... так соскочило", — объяснил 43-летний Сергей Ананикян.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой области.

Убийца главного судебного пристава Рязани арестован до 31 декабря

Убийца главного судебного пристава Рязани арестован до 31 декабря

Как сообщал Лайф, начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летнего Сергея Калужского жестоко убили в микрорайоне Недостоево областного центра в День судебного пристава, 1 ноября. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. У Калужского остались жена и двое детей-школьников. СМИ утверждали, что пристава могли убить из-за проблем с коллекторами или должниками, но позже вскрылся другой мотив — ревность.

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Кадр из видео Telegram / СУ СК России по Рязанской области

Лариса Сафронова
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