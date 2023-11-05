Авиакомпания "Азимут" временно отменила все рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив
Рейсы авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод в Тель-Авив приостановлены. Пассажирам предлагают воспользоваться воздушной гаванью в Сочи, где полёты в Израиль продолжаются. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на службу поддержки перевозчика.
Изначально запрет на маршрут действовал до 8 ноября, но позже был продлён до 11-го числа. Не исключено, что в дальнейшем день снятия ограничений также будет сдвинут на более поздний срок, сказано в сообщении.
"Из Минвод в Израиль рейсы временно отменены, предлагаем пассажирам обмен на Сочи. Было постановление, что до 8 ноября, но потом запрет продлили, сейчас рейсы, которые были на 11 ноября, также отменены из-за происходящей ситуации. Потом, скорее всего, будут новые постановления", — подчеркнули в "Азимуте".
Неделей ранее прибывший в Махачкалу рейс из Тель-Авива был окружён толпой мужчин, которые незаконно прорвались на взлётно-посадочную полосу. Прибывшим на место инцидента правоохранителям пришлось применить силу, чтобы успокоить дебоширов. В результате столкновений пострадало 20 человек. К настоящему времени 201 участник акции задержан, в отношении арестованных составлено 155 протоколов.