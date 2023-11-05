Авиакомпания "Азимут" временно отменила все рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив

Рейсы авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод в Тель-Авив приостановлены. Пассажирам предлагают воспользоваться воздушной гаванью в Сочи, где полёты в Израиль продолжаются. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на службу поддержки перевозчика.

Изначально запрет на маршрут действовал до 8 ноября, но позже был продлён до 11-го числа. Не исключено, что в дальнейшем день снятия ограничений также будет сдвинут на более поздний срок, сказано в сообщении.