Боррель назвал конфликт на Ближнем Востоке результатом провала дипломатии

"Этот моральный и политический провал — результат реального недостатка желания решить проблему между Израилем и Палестиной. Да, мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата", — заявил он в ходе выступления на ежегодной конференции послов Евросоюза.