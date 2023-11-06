Боррель назвал конфликт на Ближнем Востоке результатом провала дипломатии
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал начавшийся на Ближнем Востоке конфликт последствием коллективного политического и морального провала.
"Этот моральный и политический провал — результат реального недостатка желания решить проблему между Израилем и Палестиной. Да, мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата", — заявил он в ходе выступления на ежегодной конференции послов Евросоюза.
При этом дипломат указал, что оба народа — как Израиля, так и Палестины — платят за этот провал высочайшую цену, которая со временем будет только расти.
Как уже рассказывал Лайф, с начала боевых столкновений в секторе Газа Израиль потерял почти 350 военных. При этом количество жертв в Газе превысило отметку 6,5 тысячи человек, пострадало при том свыше 17 тысяч мирных жителей. Только за сутки в результате ударов ЦАХАЛ по целям ХАМАС погибли более 200 человек. Одними из последних жертв еврейского государства стали жители квартала у порта анклава, который на днях буквально сровняли с землёй.