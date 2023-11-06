Посол Палестины подтвердил прогресс по освобождению россиян из плена ХАМАС

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль подтвердил информацию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что есть позитивные сдвиги в переговорах с ХАМАС об освобождении из плена россиян.

"Я слышал об этом, да. Мы надеемся на возвращение. Мы в первый день сказали, что лучше всего остановить войну, и призвали, чтобы они освободили. Мы знаем, что у России семь-восемь человек в плену. Надеемся на лучшее", — поделился он в беседе с ТАСС.