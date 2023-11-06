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6 ноября, 12:13

Посол Палестины подтвердил прогресс по освобождению россиян из плена ХАМАС

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль подтвердил информацию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что есть позитивные сдвиги в переговорах с ХАМАС об освобождении из плена россиян.

"Я слышал об этом, да. Мы надеемся на возвращение. Мы в первый день сказали, что лучше всего остановить войну, и призвали, чтобы они освободили. Мы знаем, что у России семь-восемь человек в плену. Надеемся на лучшее", — поделился он в беседе с ТАСС.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что представители ХАМАС готовы отпустить восьмерых россиян, которые сейчас находятся у них в заложниках. В движении подчеркнули, что воспринимают РФ как ближайшего друга, поэтому внимательно относятся к её гражданам. В числе пленных ХАМАС — пропавший с израильского фестиваля уроженец Сестрорецка Андрей Козлов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия работает над возвращением своих граждан из плена ХАМАС и уже есть "определённый прогресс".

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ТАСС / AP / MOHAMMED SABER

Татьяна Миссуми
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