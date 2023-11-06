Спортивный арбитражный суд принял апелляцию ОКР по вопросу членства в МОК
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял к рассмотрению апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по вопросу приостановки членства организации в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом говорит публикация на официальном сайте CAS.
ОКР обратился в суд с просьбой отменить решение МОК и восстановить членство российской организации в комитете. Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом в октябре.
Напомним, Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам Баха, ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали такое решение настоящим позором.
ТАСС / Сергей Бобылев