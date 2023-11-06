Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате 1 млрд гривен на некачественную форму
СБУ разоблачила экс-замминистра обороны Украины Шаповалова в растрате 1 млрд
Обложка © ТАСС / AP / Ukrainian Defense Ministry Press
Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя главы Минобороны страны в растрате почти одного миллиарда гривен (более 2,5 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Официально имя чиновника пока не разглашается, однако, по информации украинских СМИ, речь идёт о Вячеславе Шаповалове, который занимал пост с 2021 по 2023 год и ранее уже подпадал под подозрение. Так, по данным СБУ, вступив в сговор с подчинёнными, он в прошлом закупил некачественную военную форму у частной компании почти на миллиард гривен. Но она оказалась непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.
Бывший замглавы министерства подозревается по двум статьям, также в деле фигурирует его сообщник — бывший и.о. директора Департамента государственных закупок Минобороны. Оба уже находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее Лайф рассказывал, что Минобороны Украины обвинили в хищении выделенных на провизию для ВСУ средств. После выхода разгромного расследования офис генерального прокурора предъявил обвинения в коррупции уволенным ранее Богдану Хмельницкому, Владимиру Терещенко и замминистра обороны Вячеславу Шаповалову, ответственным за тыловое обеспечение ВСУ. Недавно в Счётной палате Украины подтвердили махинации Минобороны при закупке продуктов.