Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате 1 млрд гривен на некачественную форму

Официально имя чиновника пока не разглашается, однако, по информации украинских СМИ, речь идёт о Вячеславе Шаповалове, который занимал пост с 2021 по 2023 год и ранее уже подпадал под подозрение. Так, по данным СБУ, вступив в сговор с подчинёнными, он в прошлом закупил некачественную военную форму у частной компании почти на миллиард гривен. Но она оказалась непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.