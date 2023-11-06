Неизвестные обстреляли белый Land Cruiser в Уссурийске, ранен мужчина
Неизвестные открыли огонь по белому Land Cruiser на парковке в Уссурийске. Есть по меньшей мере один пострадавший. Об этом сообщает Mash.
Обстрелянный белый Land Cruiser на парковке в Уссурийске. Видео © t.me / Mash
По данным канала, инцидент случился на парковке магазина "Ветеран", который находится на Владивостокском шоссе. Есть как минимум один раненый — мужчина около 30 лет. Mash пишет, что его ещё до прибытия скорой отвезли в больницу очевидцы происшествия. Предположительно, он получил ранение в живот.
Напомним, огонь из оружия открыл один из гостей заведения Paulaner Brauhaus Moscow на Шлюзовой набережной. Изначально сообщалось о трёх раненых, позже стало известно о четырёх. А вскоре выяснилось, что причина была до нелепого банальной.
t.me / Mash