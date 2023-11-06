Неизвестные обстреляли белый Land Cruiser в Уссурийске, ранен мужчина

Неизвестные открыли огонь по белому Land Cruiser на парковке в Уссурийске. Есть по меньшей мере один пострадавший. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, инцидент случился на парковке магазина "Ветеран", который находится на Владивостокском шоссе. Есть как минимум один раненый — мужчина около 30 лет. Mash пишет, что его ещё до прибытия скорой отвезли в больницу очевидцы происшествия. Предположительно, он получил ранение в живот.