Товарооборот России и КНР вырос на 27,7% с начала года и достиг $196,48 млрд
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7% за период с января по октябрь этого года и достиг 196,48 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР.
Так, по его данным, экспорт из Поднебесной за десять месяцев увеличился на 52,2%, до 90,08 млрд долларов, а импорт российских товаров — на 12,4%, до 106,4 млрд долларов. В результате положительное сальдо РФ составило 16,32 млрд долларов — это на 53% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно заявлению китайской таможни, лишь за октябрь объём торговли между двумя сильнейшими государствами достиг 19,79 млрд долларов, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим осенним месяцем. При этом импорт из России в месячном исчислении сократился на 3,7%, до 11,1 миллиарда долларов, а экспорт из Китая — на 10,2%, до $8,69 миллиарда.
Напомним, ещё в августе в Китае подсчитали, что товарооборот Москвы и Пекина с начала года вырос более чем на треть. При этом президент России Владимир Путин недавно спрогнозировал, что по итогам 2023-го он превысит 200 миллиардов долларов. По словам главы государства, Россия находится на втором месте по товарообороту с Китаем.
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