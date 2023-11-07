Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 05:40

Товарооборот России и КНР вырос на 27,7% с начала года и достиг $196,48 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7% за период с января по октябрь этого года и достиг 196,48 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР.

Так, по его данным, экспорт из Поднебесной за десять месяцев увеличился на 52,2%, до 90,08 млрд долларов, а импорт российских товаров — на 12,4%, до 106,4 млрд долларов. В результате положительное сальдо РФ составило 16,32 млрд долларов — это на 53% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно заявлению китайской таможни, лишь за октябрь объём торговли между двумя сильнейшими государствами достиг 19,79 млрд долларов, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим осенним месяцем. При этом импорт из России в месячном исчислении сократился на 3,7%, до 11,1 миллиарда долларов, а экспорт из Китая — на 10,2%, до $8,69 миллиарда.

Путин отметил стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству

Путин отметил стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству

Напомним, ещё в августе в Китае подсчитали, что товарооборот Москвы и Пекина с начала года вырос более чем на треть. При этом президент России Владимир Путин недавно спрогнозировал, что по итогам 2023-го он превысит 200 миллиардов долларов. По словам главы государства, Россия находится на втором месте по товарообороту с Китаем.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
  • Новости
  • Китай
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров