Товарооборот России и КНР вырос на 27,7% с начала года и достиг $196,48 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7% за период с января по октябрь этого года и достиг 196,48 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР.

Так, по его данным, экспорт из Поднебесной за десять месяцев увеличился на 52,2%, до 90,08 млрд долларов, а импорт российских товаров — на 12,4%, до 106,4 млрд долларов. В результате положительное сальдо РФ составило 16,32 млрд долларов — это на 53% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.