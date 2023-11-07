Американист раскрыл истинные причины "ближневосточного турне" главы Госдепа

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток изначально не был заточен на решение проблемы гуманитарной паузы в Газе. В этом уверен политолог-американист Константин Блохин. По его словам, любая внешнеполитическая активность представителей Коллективного Запада заключаются в том, чтобы требовать всесторонней поддержки Израиля.

"Очевидно, что здесь задача Блинкена заключалась не в том, чтобы решить эту проблему и уговорить Израиль, а лишь продемонстрировать свою пресловутую солидарность. Не более того", — пояснил собеседник "Царьграда".