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7 ноября, 15:04

Американист раскрыл истинные причины "ближневосточного турне" главы Госдепа

Политолог Блохин: Задача Блинкена была в укреплении солидарности с Израилем

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток изначально не был заточен на решение проблемы гуманитарной паузы в Газе. В этом уверен политолог-американист Константин Блохин. По его словам, любая внешнеполитическая активность представителей Коллективного Запада заключаются в том, чтобы требовать всесторонней поддержки Израиля.

"Очевидно, что здесь задача Блинкена заключалась не в том, чтобы решить эту проблему и уговорить Израиль, а лишь продемонстрировать свою пресловутую солидарность. Не более того", пояснил собеседник "Царьграда".

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Между тем с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке Пентагон отправил в регион две авианосные группы, эскадрилью истребителей F-16 и 300 военнослужащих. По данным местного командования, это производится с целью усиления позиций США в регионе и "сдерживания дальнейшей агрессии". А сейчас ближневосточную группировку американского флота пополнила атомная подводная лодка класса "Огайо".

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Getty Images / Sean Gallup

Марина Калегина
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