Россиянам рассказали о ценах на новогодние путёвки в Египет

Путёвки в Египет на новогодние праздники в среднем подорожали на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом ожидался более значительный рост цен, но по ряду причин этого не случилось.

Как сообщает SHOT со ссылкой на источники в туристической отрасли, предполагалось, что на фоне низкого курса рубля в этом году путёвки на курорты Египта подорожают минимум в 1,5 раза. В прошлые новогодние праздники курс доллара составлял порядка 60 рублей, а сейчас — 90. Однако резкого скачка цен не произошло по двум основным причинам. В первую очередь туристы не рвутся в Египет из-за палестино-израильского конфликта. Агенты отмечают, что путешественники стали массово отказываться от купленных ранее туров. Ещё одна причина — это нападения акул на отдыхающих. В частности, летом этого года российский турист погиб в Хургаде в результате нападения хищницы. А ещё одна акула откусила руку местной жительнице на курорте Дахаб.

На фоне опасений, которые испытывают туристы, египетские отели стали делать большие скидки на проживание, включая и праздничные даты. Так, недельный новогодний тур в четырёхзвёздочный отель обойдётся в 180 тысяч рублей на двух человек. В прошлом году за аналогичную путёвку пришлось бы отдать 150 тысяч рублей. Ожидается, что в декабре туры могут подорожать минимум ещё на 10%.