Кремль предостерёг Запад от диалога в режиме "чтения нотаций"
Песков: Диалог по стратегической стабильности нужен, но предпосылок к нему нет
Российская сторона выражает готовность начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но пока для этого нет предпосылок. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в среду, 8 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В настоящий момент предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим", — констатировал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что такой диалог совершенно точно не может осуществляться "в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".
Напомним, что Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе в полночь 7 ноября. Москва прощается с соглашением "без сожаления", заявили в МИД РФ. В Америке тоже решили приостановить действие ДОВСЕ. При этом военное командование США может принять решение об изменении расстановки своих сил на фоне решения Вашингтона приостановить выполнение обязательств по Договору об обычных вооружённых силах в Европе.
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