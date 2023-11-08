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8 ноября, 16:21

На Украине назвали основную версию гибели помощника главкома ВСУ

ГБР Украины считает несчастный случай основной версией гибели помощника Залужного

<p>Место гибели помощника Залужного Геннадия Частякова. Обложка © Telegram / "Украинская правда"</p>

Место гибели помощника Залужного Геннадия Частякова. Обложка © Telegram / "Украинская правда"

Несчастный случай является основной версией гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований (ГБР) Украины.

"Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины", — говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале.

При этом рассматриваются и другие версии, в том числе убийство Частякова на почве конфликта, "заказное убийство при участии спецслужб РФ", "попытка убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ спецслужбами РФ".

В деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась ещё одна статья

В деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась ещё одна статья

Напомним, 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб вечером 6 ноября, в свой день рождения. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома. Дочь и сын погибшего Частякова пострадали при взрыве и были доставлены в больницу.

Иван Косицын
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