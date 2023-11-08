На Украине назвали основную версию гибели помощника главкома ВСУ

Несчастный случай является основной версией гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований (ГБР) Украины.

"Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины", — говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале.