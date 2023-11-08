На Украине назвали основную версию гибели помощника главкома ВСУ
ГБР Украины считает несчастный случай основной версией гибели помощника Залужного
Место гибели помощника Залужного Геннадия Частякова. Обложка © Telegram / "Украинская правда"
Несчастный случай является основной версией гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины", — говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале.
При этом рассматриваются и другие версии, в том числе убийство Частякова на почве конфликта, "заказное убийство при участии спецслужб РФ", "попытка убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ спецслужбами РФ".
Напомним, 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб вечером 6 ноября, в свой день рождения. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома. Дочь и сын погибшего Частякова пострадали при взрыве и были доставлены в больницу.