Инструктор по стретчингу рассказала, как сесть на шпагат и ничего себе не сломать

Чтобы научиться садиться на шпагат, не нужно проходить через боль и слёзы. На занятиях важно прислушиваться к собственным ощущениям, чтобы точно понять, правильно ли вы всё делаете и не нарушена ли техника выполнения упражнения. Поэтому заниматься следует под наблюдением специалиста, рассказала инструктор по стретчингу Виктория Емельянова.

По словам специалиста, желание прийти к результату через боль даст сомнительный эффект. Вместо этого лучше работать плавно и медленно. Емельянова отметила, что люди чаще всего растягиваются, чтобы улучшить здоровье. Под гибкостью подразумевается возможность совершать движения в суставах с определённой амплитудой, пояснила эксперт. Эта амплитуда в целом заложена природой, но человек может её как увеличить, так и уменьшить, например, из-за малоподвижного образа жизни. Инструктор добавила, что стретчинг хорошо воздействует не только на мышцы, но и на связки и сухожилия, а также является хорошим профилактическим средством от различных проблем со здоровьем. И это не считая хорошего самочувствия после тренировки.

"После растяжки чувствуются расслабление и свобода в движении, но всегда надо следить за амплитудой. Уходить в боль не нужно, мышцы не растянутся, а вероятность получить травму увеличится", — рассказала Емельянова в разговоре с kp.ru.

Также она считает, что в продольный шпагат (одна нога впереди, другая сзади) сесть может любой человек, а в поперечный только те, кому позволяет строение тазобедренного сустава. Другими словами, это под силу тем, у кого природная выворотность ног. Это способность развернуть бёдра, голени и стопы в положение наружу при правильно поставленном корпусе бедра. Если данное умение на низком уровне, попытка сесть в поперечный шпагат может обернуться травмой. Специалист также подчеркнула, что при правильной растяжке мышцы не надрываются, а улучшают свою эластичность и состояние в целом.

Емельянова посоветовала растягиваться во второй половине дня, но не в самом конце. Данная рекомендация связана с биологическими ритмами, которые влияют на температуру тела. Кроме того, на гибкость оказывает влияние и температура в помещении: чем теплее, тем легче заниматься — снижается уровень контроля и повышается болевой порог. Перед тренировкой лучше проделать несколько дыхательных практик, особенно если вы взвинчены после тяжёлого дня, указала эксперт.

Для новичков инструктор посоветовала комплексный стретчинг на всё тело. Если времени мало, можно сделать упор на спину, ягодицы, ноги и грудь. Главное — не через боль.

"Потому же, почему нельзя садиться на диету, где в рационе одни огурцы. Вредит здоровью, и никакой пользы. Людям хочется быстро чего-то достичь, при этом они думают, что результат достигнут быстрее, если поголодают или потерпят боль", — пояснила Емельянова.