День рождения Деда Мороза, День кнопочного телефона, День Ионы: Праздники и приметы 18 ноября Сегодня, 18 ноября 2023 года, в России отмечается праздник, посвящённый главному новогоднему персонажу. Также на этот день приходится создание известного на весь мир мультипликационного героя и некогда революционного устройства. 17 ноября, 21:01 18 ноября отмечается День рождения Деда Мороза. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

День рождения Деда Мороза

18 ноября в России отмечается добрый праздник, предвещающий скорое наступление Нового года, — День рождения Деда Мороза. Рассказываем о нём: это праздник неофициальный, сугубо российский

впервые отмечался в 2005 году

празднуется каждый год в фиксированную дату — 18 ноября

этот день был выбран детьми

считается, что именно в это время в Великом Устюге зима вступает в свои права.

Сколько точно лет сказочному персонажу Деду Морозу, никто не скажет, но явно не меньше двух тысяч, ведь под разными именами он известен с очень давних времён. Например, в качестве восточнославянского духа холода Трескуна, Морозко или Мороза Ивановича. В нынешнем же образе новогодний волшебник появился впервые на страницах книг в 1840 году. Тогда были опубликованы "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского. Укрепилась традиция отмечать новогодние ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой в раннем СССР. А Великий Устюг был признан родиной российского Деда Мороза совсем недавно — в 1999 году.

Теперь там, в вотчине сказочного персонажа, и проходят основные торжества, посвящённые Дню рождения Деда Мороза. Именно в эту дату начинает работать специальный почтовый ящик, в который дети могут опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Празднование будет проходить и в других местах России. Например, в Москве гостей ждут выступления творческих коллективов и световое шоу, квесты и подвижные игры на площади столичной резиденции зимнего волшебника. А в Подмосковье свою праздничную программу подготовят около 60 парков культуры и отдыха.

День рождения Микки-Мауса

18 ноября отмечается День рождения Микки-Мауса. Фото © ТАСС / DPA / Volker Dornberger

На 18 ноября приходится праздник ещё одного персонажа — в России и других странах можно отмечать День рождения Микки-Мауса. Несколько фактов об этом событии: это неформальный праздник, отмечаемый прежде всего в США

приурочен к дате выхода мультфильма "Пароходик Вилли"

главное празднование проходит в "Диснейленде".

Микки-Маус — это хорошо известный по всему миру мультипликационный персонаж. Уже почти век он радует детей в разных странах. За это время мышонок стал одним из самых узнаваемых символов как The Walt Disney Company, так и американской поп-культуры в целом.

День рождения Микки-Мауса отмечается 18 ноября, поскольку в этот день в 1928 году был впервые показан мультфильм "Пароходик Вилли" с участием мышонка. Мало кто знает, что Микки-Маус появился после того, как его создатель Уолт Дисней потерял права на своего первого персонажа — популярного удачливого кролика Освальда. Мышонок, кстати, очень похож на старшего собрата.

Ещё один примечательный факт: в "Пароходике Вилли" Микки-Маус предстал перед зрителями без своих фирменных перчаток. Они появились у персонажа чуть позднее — в 1929 году. Впервые показал обновку Микки в короткометражке "Деревенская опера", пятой по счёту ленте со своим участием. А уже в 30-х годах регулярно стали выходить комиксы с его именем, которые позднее произвели настоящий фурор по всему миру.

День кнопочного телефона

18 ноября отмечается День кнопочного телефона. Фото © Getty Images / Bettmann

18 ноября можно отмечать ещё один день рождения, но на этот раз речь идёт об изобретении. В России и других странах отмечается праздник под названием День кнопочного телефона: этот неофициальный памятный день приурочен к дате презентации такого устройства

отмечается ежегодно 18 ноября, по календарю не смещается

служит напоминанием об одной из вех в развитии отрасли связи.

День кнопочного телефона отмечается 18 ноября, потому что в 1963 году в эту дату американской компанией Bell был презентован аппарат Touch-tone telephone (на фото выше). На то время он выглядел довольно странно: на месте привычного диска было несколько кнопок с тональным набором номера абонента.

Потребовалось несколько десятков лет, чтобы подобные аппараты массово прижились в США и других странах. Преимущество кнопочных телефонов стало очевидным: не нужно было подолгу крутить диск — на нажатие кнопок уходило в несколько раз меньше времени.

В 1983 году появился будущий сильнейший конкурент стационарных телефонов — мобильный кнопочный телефон. Это была модель под названием DynaTAC 8000X от компании Motorola. Устройство было размером с кирпич, весило около килограмма. Как мы знаем теперь, следующим этапом эволюции устройств связи стало появление смартфонов с сенсорным экраном в 2000-х годах. Сегодня, в День кнопочного телефона, остаётся только догадываться, каким будет следующий шаг их эволюции.

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков

18 ноября начинается Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Фото © Freepik

18 ноября в мире стартует Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Рассказываем, что это за событие: это ежегодная глобальная информационная кампания Всемирной организации здравоохранения

запущена была в 2015 году на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

цель — повышать осведомлённость общественности об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков.

Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов проходит ежегодно с 18 по 24 ноября. Её постоянный лозунг — "Противомикробные препараты: используйте осторожно". Каждый год также выбирается особый. В 2023-м он звучит так: "Объединим усилия для противодействия устойчивости к противомикробным препаратам".

Дело в том, что устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) — угроза для человека, животных, растений и окружающей среды. Во Всемирной организации здравоохранения подчёркивают, что эта проблема затрагивает каждого из нас.

УПП возникает из-за мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Они постепенно учатся быть невосприимчивыми к лекарствам, и учёным приходится создавать всё новые и новые медикаменты. Это затрудняет лечение инфекций и повышает риск распространения, тяжелого течения и летального исхода болезней. Цель нынешней информационной кампании — напомнить, что антибиотики — ценный ресурс, который следует использовать максимально разумно, только по назначению врача и в крайних случаях, когда другие методы лечения уже исчерпаны. Иначе можно ускорить появление супербактерий, способных свести к нулю все усилия учёных и врачей.

Приметы 18 ноября

День Ионы

Русская православная церковь 18 ноября чтит память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Он родился в Новгороде в конце XIV века, рано осиротел. В детстве получил предсказание о своём святительстве от блаженного Михаила Клопского. Повзрослев, стал монахом в Отенской пустыни, которую вскоре возглавил. Затем новгородцы пожелали видеть Иону своим архиепископом. Особенно заботился святой о вдовах и сиротах. Не раз ходатайствовал о мятежных новгородцах перед московским великим князем. Умер Иона в 1470 году, его нетленные мощи считаются чудотворными.

В народе же 18 ноября отмечали Ионов день. Он был посвящён сватовству и свадьбам. Девушки верили, что в эту дату можно приворожить понравившегося парня. Молодые люди ходили по деревне, присматриваясь к будущим жёнам. А ещё в этот день собирали последний урожай редьки, которую ценили за питательность и целебные свойства. Важных дел на Ионов день не назначали, тяжёлой работы старались не делать.

Погодные приметы 18 ноября

Снег на Иону — к высоким сугробам зимой.

Иней на деревьях — к потеплению.

Северный ветер — к приходу холодов.

Солнечно и ветрено — к скорым морозам.

Именинники 18 ноября

18 ноября именины может отмечать российский актёр Григорий Антипенко. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Сегодня, 18 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Гавриил

Григорий

Тимофей

Тихон. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев