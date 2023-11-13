10 очаровательных фото кошачьих лапок, после которых вы захотите завести себе усатого
По статистике, 50% милоты в котиках содержатся в их лапках. Не верите? В общем-то, правильно, такой статистики не существует. Но кого это волнует, когда речь идёт о таких очаровашках! Собрали 10 фотоподтверждений.
Фото © Reddit / Chasith
"Лапки!" — shirogasai12.
Фото © Reddit / shirogasai12
"Лапки (побольше)", — yeeterskeeterpeepee.
Фото © Reddit / yeeterskeeterpeepee
Фото © Reddit / alc0holl
"Просто сижу здесь и демонстрирую свой белый палец на лапе", — moominfromspace.
Фото © Reddit / moominfromspace
"Хотел сделать милую фотографию лапки моей кошки. Всё, что я вижу, — это нос", — Few-Independence1536.
Фото © Reddit / Few-Independence1536
"Случайно заметил, как мои кошки держались вот так за лапки и вместе смотрели на птиц", — пользователь Reddit.
"У Эгглстона, кажется, перебор с пальчиками", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / mayaxs
"Величественный вид и мощные лапы", — philipsea.
Фото © Reddit / philipsea