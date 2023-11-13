10 очаровательных фото кошачьих лапок, после которых вы захотите завести себе усатого

По статистике, 50% милоты в котиках содержатся в их лапках. Не верите? В общем-то, правильно, такой статистики не существует. Но кого это волнует, когда речь идёт о таких очаровашках! Собрали 10 фотоподтверждений.