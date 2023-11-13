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13 ноября, 06:00

10 очаровательных фото кошачьих лапок, после которых вы захотите завести себе усатого

По статистике, 50% милоты в котиках содержатся в их лапках. Не верите? В общем-то, правильно, такой статистики не существует. Но кого это волнует, когда речь идёт о таких очаровашках! Собрали 10 фотоподтверждений.

"Вот как выглядят кошачьи лапки снизу", Chasith.

Фото © Reddit / Chasith

Фото © Reddit / Chasith

"Лапки!" shirogasai12.

Фото © Reddit / shirogasai12

Фото © Reddit / shirogasai12

"Лапки (побольше)", yeeterskeeterpeepee.

Фото © Reddit / yeeterskeeterpeepee

Фото © Reddit / yeeterskeeterpeepee

"Мне удалось за долю секунды запечатлеть лучшую позу мистера Пи, пока он умывался", alc0holl.

Фото © Reddit / alc0holl

Фото © Reddit / alc0holl

"Просто сижу здесь и демонстрирую свой белый палец на лапе", moominfromspace.

Фото © Reddit / moominfromspace

Фото © Reddit / moominfromspace

"Хотел сделать милую фотографию лапки моей кошки. Всё, что я вижу, — это нос",Few-Independence1536.

Фото © Reddit / Few-Independence1536

Фото © Reddit / Few-Independence1536

"Случайно заметил, как мои кошки держались вот так за лапки и вместе смотрели на птиц", пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"У Эгглстона, кажется, перебор с пальчиками", пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Просто коллекция очень мягких лапок", mayaxs.

Фото © Reddit / mayaxs

Фото © Reddit / mayaxs

"Величественный вид и мощные лапы", philipsea.

Фото © Reddit / philipsea

Фото © Reddit / philipsea

10 домашних фото из СССР, доказывающих, что без собаки уюта не построишь

10 домашних фото из СССР, доказывающих, что без собаки уюта не построишь

Обложка ©

Reddit / Chasith, © alc0holl

Сергей Трофимов
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