В Госдуме предложили позволить полицейским вскрывать авто ради благого дела

В России предложили позволить полицейским вскрывать машины ради спасения животных. Соответствующий законопроект направил в правительство зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди").

"[Законопроект разработан] в целях наделения сотрудников полиции правом на осуществление вскрытия транспортного средства, в том числе проникновение в него для спасения животных", — приводит текст из пояснительной записки к документу РИА "Новости".

По словам автора инициативы, на данный момент полицейские формально не имеют права попасть в машину и спасти животное, если ему угрожает опасность. Он привёл в пример недавний инцидент в центре Москвы, когда на стоянке обнаружили автомобиль с запертым в нём котом.