В Госдуме предложили позволить полицейским вскрывать авто ради благого дела
Депутат Арапов: Полиции нужно разрешить вскрывать машины для спасения животных
В России предложили позволить полицейским вскрывать машины ради спасения животных. Соответствующий законопроект направил в правительство зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди").
"[Законопроект разработан] в целях наделения сотрудников полиции правом на осуществление вскрытия транспортного средства, в том числе проникновение в него для спасения животных", — приводит текст из пояснительной записки к документу РИА "Новости".
По словам автора инициативы, на данный момент полицейские формально не имеют права попасть в машину и спасти животное, если ему угрожает опасность. Он привёл в пример недавний инцидент в центре Москвы, когда на стоянке обнаружили автомобиль с запертым в нём котом.
"Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения её хозяина. Очевидцы пытались разыскать его родственников. В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать", — отметил Арапов.
Напомним, 1 ноября в центре Москвы на парковке у Большого театра спасли кота. Он просидел в запертом авто четыре дня. Оказалось, что водителя машины забрали в психбольницу. Он живёт в Подмосковье и увлекается магией. Пока животное к себе забрала сотрудница прокуратуры.
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