"Очень важное заседание": Член ОП Москвы подвёл итоги совещания Путина с членами кабмина

Прошедшее 8 ноября совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства было крайне важным. Особое внимание на нём было уделено вопросам, связанным с долгами граждан. Об этом в беседе с Лайфом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

"Первая часть совещания была посвящена вопросам финансовой нагрузки на наше население, здесь вставал вопрос о том, что финансовая грамотность у некоторых товарищей не на самом высоком уровне. Поэтому очень многие набрали кредиты, а как справляться с ними, они не очень понимают. Для таких людей вступил закон о личном банкротстве", — напомнил он.

Данилин также указал на предложение Путина принять меры по обеспечению упрощённого банкротства. Максимальный порог долга для внесудебного банкротства увеличивается с 500 тысяч до миллиона, а минимальный — уменьшается с 50 до 25 тысяч рублей. Член ОП РФ подчеркнул, что это значимый для россиян аспект.

"Также был подписан указ о возможности взаимозачёта для инвесторов с возможностью вернуть средства, потраченные на инвестиции в зарубежные активы. И это тоже очень важно для обычных рядовых инвесторов", — добавил он.

Вторая часть совещания касалась борьбы с онкологией. По мнению Данилина, в этом вопросе у России есть серьёзные "подвижки, которые спасают жизни". Он напомнил, что смертность от онкологии в стране снизилась почти на 6% за последние четыре года. Кроме того, выросла выявляемость заболеваний — в 60% опухоли находят на первой-второй стадии, когда от рака можно ещё легко вылечиться. Кроме того, развивается отечественная фармацевтика, и это очень важно с учётом антироссийских санкций.